Международный день защиты детей: в Луганской области назвали самые распространенные имена среди новорожденных в 2019 году

Главное управление статистики в Луганской области подготовило инфографику, посвященную Международному дню защиты детей, который традиционно отмечается 1 июня.

Так, по состоянию на начало 2020 года численность постоянного населения в Луганской области составила 2 131 316 человек, из них детей – 252 794.

В 2019 году больше всего детей родилось в июле – 510 малышей, меньше всего в апреле – 310. Также в 2019 году в области зарегистрировано 58 родов близнецами.

Большинство детей, которые родились в 2019 году, были первенцами.

Распределение живорожденных по порядку рождения у матерей:

первые – 53%

вторые – 35%

третьи – 8%

четвертые и следующие – 4%

Количество живорожденных в Луганской области:

в 2015 году – 5340 чел

в 2016 году – 6485 чел.

в 2017 году – 5973 чел.

в 2018 году – 5625 чел.

в 2019 году – 5031 чел.

В Луганской области на 100 мальчиков приходится 94 девочки.

Самыми популярными именами среди новорожденных девочек в 2019 году стали София, Мария, Виктория, Вероника, Полина. А среди мальчиков – Артем, Александр, Михаил, Максим и Дмитрий.

Общее количество детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки на конец года: мальчики – 752, девочки – 686.

В 2019 году в Луганской области было усыновлено 56 деток.

Количество детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые находятся под опекой, заботой – 1037.

День защиты детей был основан в 1949 году по решению сессии Международной демократической федерации женщин. Впервые отмечался в 1950 году в 51 стране мира. В Украине День защиты детей отмечается согласно Указу Президента от 30 мая 1998 года.

1 июня также отмечается Всемирный день родителей, провозглашенный резолюцией 66/292 Генеральной Ассамблеи ООН в 2012 году. Как понятно из самого названия, День посвящен родителям всего мира – женщинам и мужчинам.