“Укрзализныце” грозит гибель: озвучен тревожный прогноз по судьбе перевозчика

Компании “Укрзализныця” грозит гибель из-за огромных убытков, понесенных в период карантина.

Об этом в эфире источник ТВ заявил экс-заместитель министра инфраструктуры Александр Кава.

Он подчеркнул, что полное прекращение железнодорожного, автомобильного и авиационного сообщения внутри страны было беспрецедентным, поскольку в странах-соседях, где ситуация эпидемиологическая была соизмерима с украинской, этого не делали в полном объеме.

“Было сокращение количества рейсов из-за уменьшения спроса, поскольку власти прилагали усилия, чтобы у людей не было необходимости передвигаться лишний раз. И те граждане, у которых была необходимость, … пользовались таким сообщением. По количеству людей – были ограничения… Ни в одной из стран не прекращали работу ни метрополитен, ни наземный общественный транспорт“, – подчеркнул Кава.

Он добавил, что в “Укрзализныце” ситуация была сложной и до карантина, поскольку компания не генерировала достаточно дохода для покрытия своих расходов.

Однако карантин значительно увеличил убытки УЗ как в пассажирском сегменте, так и в сегменте грузоперевозок.

“Ситуация стала еще хуже, тут необходимо правительству принимать меры и предусматривать в госбюджете средства, чтобы удержать компанию на плаву… Если “Укрзализныця” будет разрушена как система перевозок, и пассажирских, и грузовых, это будет очень серьезная проблема для экономики“, – сказал Кава.

“Укрзализныця” до сих пор эксплуатирует парк вагонов, доставшийся ей после распада Советского Союза. Более чем 90% локомотивов были выпущены в 50-70 годах прошлого века. За годы независимости Украины инвестиций в обновление подвижного состава почти не было.

Прямой эфир “источник ТВ” смотрите здесь: https://www.youtube.com/watch?v=JFDfb0trbVI