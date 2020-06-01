Павел Цубер назначен главой Службы автомобильных дорог в Луганской области

Согласно приказу председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александра Кубракова, от 29 мая 2020 года (№ 179-К) Цубер Павел Петрович с 1 июня назначен начальником Службы автомобильных дорог в Луганской области. Назначение состоялось по согласованию Луганской облгосадминистрации – областной военно-гражданской администрации от 27 мая (№ 1 / 0101-10-2348). До своего назначения Павел Цубер с 24 декабря 2019 был исполняющим обязанности начальника Службы автомобильных дорог в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба САД в Луганской области.

Павел Цубер родился 12 июля 1976 года в городе Авдеевка (Донецкая область). Имеет два высших образования. В 1998 году окончил Донбасскую государственную академию строительства и архитектуры (ныне – ДонНАСА – Донбасская национальная академия строительства и архитектуры) – специализация «Промышленное и гражданское строительство».

Получил полное высшее образование по специальности «Инженер-строитель». Второе высшее образование получил по специальности «Экономика», с отличием окончил Одесский национальный морской университет в 2018 году, был рекомендован к поступлению в аспирантуру.

Общий трудовой стаж более 20 лет. Имеет значительный стаж работы на руководящих должностях. 10 лет (2004-2014 гг.) работал директором филиала ООО «Руукки Украина» в городе Мариуполе. С ноября 2015 по март 2019 занимал должность начальника сектора экономической безопасности (СМБ – служба морской безопасности) в Мариупольском филиале ГП «АМПУ» (Администрация Мариупольского морского порта).

До назначения в Луганскую область (декабрь 2019) был директором ООО «Город для людей» (Мариуполь). Женат, воспитывает двух сыновей.