На грани жизни и смерти: капеллан рассказал, какие вопросы задают бойцы ВСУ на передовой

Рок-музыкант и протестантский пастор Владимир Вшивкин, который в 2014 году стал капелланом на Донбассе, рассказал, какие вопросы волнуют бойцов на передовой.

Об этом он рассказал в интервью “источнику”.

По его словам, темы, волнующие бойцов, зависели от ситуации на фронте.

“Все зависело от того, где я находился. Если шли интенсивные бои, у воинов постоянно возникали вопросы – простит ли меня Бог меня за то, что я убивал. Я доказывал, что Господь не против того, чтобы человек с оружием в руках защищал свое государство. Вы же не убийца, а защитник. Говорили также о защите Божией. “Все в руках Божьих, – говорил я, – но мы молимся за вашу жизнь и здоровье”. Впрочем, я никогда не включался в разговоры о “плохих начальниках“, – рассказывает капеллан.

В начале зимы 2015 капеллан-протестант ездил в Славянск, Северодонецк и Попасную.

“Тогда россияне своим огнем почти “снесли” город, впрочем, многие его жители все равно были настроены пророссийски“, – говорит он.

После того стал помогать 81 оаэмбр в Дружковке (тогда бригада находилась, по его словам, в 2 или 3 зоне АТО). У бойцов бригады узнал, что их разведчики воюют на передовой в донецком аэропорту. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в первой половине января Вшивкин напросился уехать в с. Водяное (под Песками, то есть почти у Донецка).

“Когда прибыли в ДАП, наши киборги как раз вышли из терминала. Далее мы начали систематически ездить в Водяное, оставались там на 4-5 дней. Всего было с полдесятка поездок. Поддерживали тех разведчиков, которые держали оборону в аэропорту, но позже после вражеской засады и потерь их вывели. Среди киборгов было не менее 8 евангельских христиан-баптистов. Они служили в терминале до самого конца и находились там постоянно“, – говорит Вшивкин.

После этого их пригласили в Пески к “Правому сектору”. 5 батальон украинской армии держал аэропорт, пока не получил приказ руководства ВСУ отойти с позиций. После того боевики заняли их место, ПС отправился держать взлетную полосу в Песках.

“Нас направили во вновь созданную 3 роту ПС. Я был в группе с Алексеем Сатенко, Игорем Плохим и Олегом Никончуком. Там мы проработали до конца зимы. Иногда приезжали домой на пару дней, стирали вещи и отправлялись снова на боевые позиции. И эти поездки были опаснее сидения в блиндажах, потому что мы проезжали террикон и пространство, которое полностью простреливалось. Очень редко по нам не стреляли“, – делится воспоминаниями он.

Детальнее читайте в интервью Владимира Вшивкина “источнику”: Я всегда носил гранату, чтобы не сдаться в плен – украинский капеллан о войне на Донбассе.