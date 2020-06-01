Правозащитница: Обмен пленными для боевиков “ЛДНР” – это бизнес

В процедуре обмена удерживаемыми лицами между украинской стороной и НВФ на оккупированном Донбассе есть два нюанса.

Об этом рассказала в интервью “Апострофу” адвокат, директор “Восточной правозащитной группы” Вера Ястребова.

“Первый – сначала списки на обмен формируются со стороны Украины, а затем утверждаются со стороны боевиков. Боевики, исходя из своих меркантильных взглядов, не объясняют алгоритм, по которому они вносят людей в список, вычеркивают или игнорируют. Они прежде всего прощаются с такими, как Марина Чуйкова – с людьми, в отношении которых были масштабные адвокационные кампании. С целью того, чтобы прекратить давление на страну-агрессора – Российскую Федерацию. Им выгодно избавиться от таких заложников, чтобы постоянно не подымался этот вопрос в информационном пространстве”, – сообщила правозащитница.

По ее словам, после того, как сторона агрессора подтвердит наличие людей в заложниках, списки согласовываются. Этим вопросом на оккупированной территории занимаются кураторы Кремля. Вся процедура носит политический характер.

“Второй нюанс заключается в том, что обмен является бизнесом для боевиков, поэтому они постоянно наращивают свой обменный фонд. На днях так называемый Верховный суд ЛНР за якобы совершение “государственной измены”, как они это называют, осудил человека. За то, что этот человек якобы вредил интересам так называемой ЛНР, а именно распространял информацию о программе СБУ о возвращении домой. Его схватили за то, что он полгода находился на территории Украины. Сфабриковали дело. Потому что это выгодно так называемой правоохранительной системе ЛНР на всех ветвях – начиная с сотрудников так называемой службы МГБ (так называемое Министерство госбезопасности, – “Апостроф”), до адвокатов, которые действуют с санкции боевиков на неподконтрольной территории. МГБ закрывает человека, фальсифицирует дело, за это получает премиальные средства в эквиваленте 500 долларов США за каждого обвиняемого. Поэтому у них очень редко проходят групповые процессы – людей судят по одному”, – добавила Вера Ястребова.

Она сообщила: со слов освобожденных украинцев никакой возможности справедливого суда, защиты интересов и получения правовой помощи у заложников на оккупированном Донбассе нет.

“Я проанализировала нормативные документы, которыми руководствуются так называемые адвокаты ЛНР, и могу утверждать, что никакого отношения к адвокатской деятельности их организация не имеет. Эта структура полностью подчинена главарям МГБ и руководствуется ими. Ни одного защитника, который на свой страх и риск пожелает осуществлять независимую правовую помощь на неподконтрольной территории, к делу не допустят. В так называемой ЛНР кроме тех, кто получал адвокатское свидетельство в Украине, есть еще гражданин России из города Ростов. То есть получается круг “нужных” людей, которые создают фикцию, имитируя правосудие”, – отметила Вера Ястребова.