Спасатели показали последствия непогоды в Луганской области. ФОТО

В минувшие выходные в результате непогоды пострадало несколько районов Луганской области. Наибольший ущерб стихия нанесла Новоайдарскому и Старобельскому районам. Здесь ветер срывал крыши со зданий, валил деревья, а потоки воды и град уничтожили молодые овощи и позаливали подворья.

Об этом сообщает пресс-служба областного спасательного ведомства

В частности, в селе Колядовка Новоайдарского района на 360 домах снесло шифер, градом побило окна; повреждены линии электро- и газоснабжения. Пострадали и объекты инфраструктуры: дом культуры, сельский музей, школа и амбулатория. Кроме того, повреждены 6600 га сельскохозяйственных культур, в том числе 3400 га озимой пшеницы. Аналогичные разрушения и в с. Алексеевка Новоайдарского района, где пострадали 450 дворов, школа-гимназия, магазин со столовой. В селе продолжаются восстановительные работы на газо- и электросети.

Помогая жителям ликвидировать последствия непогоды, в Колядовке бойцы 25-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области мотопомпой откачали 440 куб. м воды, а в Старобельске, где за сильного ливня подтопленными оказались 15 дворов, бойцами спасательной части г.. Старобельск откачано около 500 тонн воды. Сейчас угрозы подтопления подворий нет.

Кроме того, для спасателей была работа и в Станично-Луганском районе: в селе Нижнетеплое помощь населению после погодных разрушений оказывали спасатели 59-й ДПРЧ ГУ ГСЧС Украины в Луганской области.

Фото: ГУ ГСЧС в Луганской области

Фото: ГУ ГСЧС в Луганской области

Фото: ГУ ГСЧС в Луганской области