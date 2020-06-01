Певица Alyosha и Тарас Тополя назвали пол будущего ребенка

Фронтмен группы Антитела Тарас Тополя и певица ALYOSHA воспитывают двоих сыновей и готовятся стать родителями в третий раз. В программе “Светская жизнь” супружеская пара впервые рассказала, что новым членом их многодетной семьи станет девочка.

Имя для дочери родители еще не придумали, но активно над этим работают. “Я хотела сначала, чтобы была Мария, а потом говорила Алла. Но Алла Тарасу не нравится”, – сказала Алеша. “Выбираем между Ковидия и Карантия”, – пошутил Тополя.

Фото: instagram.com/alyoshasinger

В квартире семьи достаточно места для 7-летнего Романа, 4-летнего Марка и их будущей сестренки, потому статуса многодетной они не боятся.

“В тех жилищных условиях, где мы находимся, хватит места на всех. Жилье мы приобретали с прицелом на детей. Когда спрашивали, хотите ли вы третьего ребенка – сложно сказать прямо хочу. Особенно в это мятежное время, когда не знаешь, что будет завтра. Ты понимаешь, что даешь жизнь в этот мир, и несешь за него ответственность, ты должен дать ему какие-то платформу. Специально мы зачатия не планировали, но когда оно произошло, то решили – пускай будет больше успешных украинцев”, – рассказал Тополя.

Также музыкант рассказал, чему научили его три месяца карантина в кругу семьи.

“Выдержка, терпение, умение объяснять, спокойствие – осваиваем это искусство дзен. Роман начал на роликах кататься, приобрели металлоискатель, ходим в нашем парке, ищем сокровища. На рыбалку ездим”, – рассказал Тополя о досуге с сыновьями.