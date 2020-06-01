Украинцы будут искать “лазейки”: эксперт указал на важный нюанс с видеофиксацией нарушений ПДД

В Украине 1 июня начала работу система видеофиксации, которая будет автоматически фиксировать нарушения правил дорожного движения. По мнению активистов, это – необходимый шаг к цивилизованной Европе.

О важности и слабых местах системы видеофиксации в эфире “источник ТВ” рассказал общественный активист, журналист, соавтор проекта “Зупини Лося” Константин Андриюк.

“Это невероятно важный, большой, необходимый шаг к цивилизованной Европе, к которой мы так стремимся. Мы вообще отстали с этим лет на 10-15. Это должно было быть раньше. Какая бы там система сейчас не была, что бы там сейчас не искали, самое главное, что она начала работать. Я желаю, чтобы не были выиграны нарушителями суды, которые начнут искать какие-то недостатки, начнут раскачивать для того, чтобы завалить полностью эту систему“, – сказал он.

Он добавил, что ментальность многих украинцев такова, что при появлении нового закона, они ищут путей обойти его.

“Как сказал мой хороший друг-адвокат, он объяснил ментальность многих украинцев. Как только выходит новый закон – они ищут, они смотрят, не как этот закон исполнять и становится добропорядочными гражданами, они ищут, как этот закон обойти, как порешать. Вот в чем проблема. Несмотря на то, что они рассказывают, что она не автоматическая, есть запуск, есть первый шаг. Далее все эти нарушители… пусть они объединяются и делают, чтобы эта система была полностью автоматической. Митингуют, протестуют… Но они этого не делают. Пусть они платят и исполняют – и ДТП будет меньше“, – уверен Андриюк.

По его словам, даже одно то, что хотя бы перед камерой водители будут скидывать скорость – уже позитив.

“Перед камерой они будут скидывать скорость. Это уже позитив, потому что есть утренние и вечерние пробки на скоростных магистралях и мостах: происходят мелкие и большие ДТП. И одно такое ДТП парализуют полмассива, всю магистраль. И люди теряют время, нервы, деньги. Город теряет деньги. Это же считали даже экономически… ДТП станет меньше. Почти все будут тормозить, потом будут новые камеры появляться“, – резюмировал активист.

Как сообщал “источник”, 1 июня в Украине заработала система автоматической фиксации нарушений ПДД, за первые 8 минут в Киеве зафиксировали несколько сотен нарушений.

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