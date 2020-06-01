Промоутер назвал главное условие для проведения боя Усик – Чисора

Промоутер Дерека Чисоры Дэвид Хэй рассказал о том, при каких условиях состоится бой его клиента с украинским чемпионом Александром Усиком.

По словам промоутера, сейчас нет никакой конкретики по поводу боя, но проводить его он согласен только при зрителях.

“На данный момент у нас еще нет даты проведения этого ивента. Чтобы организовать прибыльное мероприятие такого рода, вам нужны зрители. Помимо платных трансляций, нужен значительный доход с целью покрытия андеркардов и прочих расходов.



Поэтому, чтобы организовать бой такого уровня, нужно найти способ сделать его со зрителями. Сейчас такой бой не выглядит осуществимым. Это очень расстраивает”, – сказал он.

Как известно, бой Усик – Чисора должен был состояться 23 мая, однако его перенесли на неопределенный срок из-за пандемии.

Напомним, что украинец может провести бой с Чисорой в конце августа.