Мир пришел в шок из-за агрессии Путина: озвучен тревожный прогноз для Украины

Россия может попытаться фактически расширить территорию, которую они будут контролировать в Украине для усиления себя в аннексированном Крыму и закрепления своих позиций в “ДНР – ЛНР”.

Об этом в интервью “источнику” рассказал экс-народный депутат Украины, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Он отметил, что восстановление в определенном переформатированном варианте проекта “Новороссия” не исключено, несмотря на то, что даже главарь террористов Игорь Стрелков-Гиркин признал, что он провалился.

“Мне хотелось бы сказать, что они теперь не решатся на то, что почти открыто пытались реализовать в 2014 году, исходя из того, что и украинская армия уже устоялась, и мир пришел в шок из-за таких агрессивных действий России“, – отметил Чубаров.

Но, к сожалению, последние действия Кремля оставляют мало надежды на это.

“Но поведение Москвы, особенно в последние недели, по “ДНР – ЛНР” – в частности ультимативные заявления о том, что в случае, если Украина не даст особый статус этим самопровозглашенным образованиям и не обеспечит проведение выборов до передачи контроля над границей с Россией, наводит меня на мысль, что Россия может попытаться фактически расширить территорию, которую они будут контролировать в Украине для усиления себя в Крыму и закрепления своих позиций в “ДНР – ЛНР”. А это действительно идет по лекалам Новороссии“, – пояснил лидер Меджлиса.

Детальнее читайте в интервью Рефата Чубарова “источнику”: У Путина чешется и горит, он готовит новые действия против Украины – Рефат Чубаров.