Похищенный оккупантами на админгранице с Крымом боец ВСУ вышел на связь: первые подробности

Военнослужащий 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Евгений Добринский после исчезновения 30 мая на админгранице с оккупированным Крымом звонил своему сослуживцу.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники.

Добринский исчез во время несения службы на наблюдательном пункте “Берлога” недалеко от поселка Сиваш Генического района Херсонской области.

Время исчезновения – около 5:00 утра. Это произошло в 200 метрах от основного пункта наблюдения. На месте были обнаружены следы волочения человека по земле.

Примерно в 11 часов утра в день исчезновения Добринский позвонил сослуживцу и сообщил, что находится во временно оккупированном Крыму. Точного места он не назвал, сказав, что не знает об этом.

Оккупанты якобы проверяли паспортные данные похищенного украинского военного.

Как сообщал “источник”, ранее появились детали о похищенном на админгранице с Крымом бойце ВСУ.