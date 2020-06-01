Сотни нарушений за 10 минут: как в Киеве “ловят” нарушителей ПДД и что нужно знать о штрафах

1 июня в Украине заработала система автоматической фиксации нарушений ПДД, за первые 8 минут в Киеве зафиксировали несколько сотен нарушений.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter.

“В 00 00 часов запущена система автофиксации превышения скорости. За 8 минут 45 камер зафиксировали 262 превышения скорости. И это при том, что камеры настроены в Киеве на 103 км/ч. Берегите себя и свои деньги! Будьте внимательны!”, – написал министр в своем микроблоге в Twitter.

Первого нарушителя правил дорожного движения камера зафиксировала в Соломенском районе Киева. Автомобиль Audi Q7 двигался со скоростью 75 километров в час, его владелице грозит штраф.

В какие сроки необходимо уплатить штраф:

в течение 30 дней с даты вступления постановления в законную силу;

при обжаловании эти сроки приостанавливаются до решения вопроса по сути.

На данный момент штрафы в Украине за превышение скорости такие:

превышение лимита более, чем на 20 км/ч – 255 гривен;

превышение на 50 км/ч и более – 510 гривен;

превышение скорости, которая привела к созданию аварийной ситуации – 680 гривен (с возможностью лишения прав).

Как избежать административной ответственности в случае нарушения:

если в течение 20 дней с даты получения постановления, лицо предоставило документ о том, что транспортное средство или номерные знаки выбыли из его законного владения в результате противоправных действий (угон, хищение);

если лицо, которое фактически управляло транспортным средством, в течение 20 дней должно оплатить штраф и предоставить заявление в уполномоченное подразделение Национальной полиции относительно признания факта правонарушения и предоставления согласия на привлечение к административной ответственности.

Как узнать о факте фиксации нарушения:

с помощью СМС-сообщения или электронной почты, если подано соответствующее заявление в МВД;

на официальных веб-сайтах МВД или Нацполици в сети Интернет;

от почтальона, который доставляет постановление по месту регистрации правонарушителя;

от представителей органов Государственной пограничной службы Украины, которые вручают постановление при пересечении границы – иностранцам и лицам без гражданства, которые ввозили транспортное средство на территорию Украины, зарегистрированы за ее пределами.

Какие последствия неуплаты штрафа:

после истечения 30 дней запускается механизм принудительного взыскания. При этом открывается исполнительное производство – на транспортное средство должника и иное имущество (недвижимость, ценные бумаги и тому подобное) может быть наложен арест, должник теряет право свободно распоряжаться своим имуществом. Кроме того, взимается двойная сумма штрафа.

Подробнее о начале работы в Украине системы автоматической видеофиксации нарушений ПДД читайте в материале “источника”: В Украине запускают видеофиксацию нарушений ПДД: что нужно знать водителям.