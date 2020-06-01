Можно смело планировать отдых: с какими странами Украина возобновляет ависообщение с 15 июня

Украина возобновит авиационное сообщение внутри страны и за границу с 15 июня, представители Кабмина ведут переговоры по восстановлению перелетов в Турцию, Грецию, Кипр, Грузию.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире крупного украинского телеканала.

Он отметил, что в данный момент в правительстве прорабатывают возможности запуска внутреннего авиасообщения в начале июня.

“Возможно внутреннее (авиасообщение) немного раньше. Сейчас тоже над этим работаем”, – говорит Криклий.

Министр также уточнил, что представители Кабмина ведут переговоры о возобновлении перелетов в популярные у украинцев туристические направления – Турцию, Грецию, Кипр, Грузию. Также глава Мининфраструктуры отметил, что сообщение с Италией и Испанией из-за сложной эпидемиологической ситуации в этих странах пока возобновлять не будут.

“Точные данные в течение недели озвучим… Мы открытия делаем направлений на двух условиях. Первая, если страны открываются в отношении нас. Вторая — эпидемиологическая ситуация “, – заметил Криклий.

Владислав Криклий рассказал о разработке механизма тестирования на коронавирус в аэропортах.

“Это удобнее, чем 14-дневный карантин. Его можно сдать, три-четыре часа, и уже можно будет выходить в город”, – говорит глава Мининфраструктуры.

Как сообщал “источник”, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в украинское правительство планирует возобновить пассажирские авиаперелеты с 15 июня. Он отметил, что до тех пор выехать за границу украинцы смогут на автомобилях.