В российском Гуково медики требовали выплатить им “боевые” за Донбасс. ВИДЕО

Сотрудники Центральной городской больницы российского города Гуково вышли на митинг из-за невыплаты надбавок и признались, что не получили «боевые» выплаты за участие в войне на Донбассе.

Об этом сообщает Украинский Милитаристский Портал.

Город Гуково находится на границе с неподконтрольной частью Луганской области.

Было опубликовано видео данного протеста российских медицинских работников, на котором медработники заявляют, что с 2014 года им обещали выплатить «боевые» за вывоз и лечение раненых. Причем заплатили медикам из окрестных городов Ростовской области, а врачам Гуково надбавок не дали.

По их словам, они вывозили раненых обеих сторон войны из зоны боевых действий. Врачам запретили об этом говорить.



«Боевые пропали деньги! Нам говорят – ищите в прокуратуре. А они были, деньги, и пропали! », – возмущается водитель скорой.

Присутствующие на митинге журналисты тут же переспрашивают: «Что это за” боевые “?».

«Это мы вывозили раненых с территории Украины. Под бомбежками, «скорая помощь». И не получили «боевые» не только в «скорой», а все врачи, штопали их », – рассказывают медработники.

Одна медработница заявила, что в ее смену привезли 19 раненых украинских военнослужащих.

«В мою смену привезли 19 человек с западной Украины, это в одну смену. И ничего, ни копейки не заплатили », – говорит женщина, которая в начале митинга представилась как сотрудник рентгенкабинета.

«Из восточной Украины», – поправляют его журналисты.

«Нет, с западной, западники были», – утверждает женщина.

«ВСУ (Вооруженные Силы Украины – ред.), что ли?», – удивляется журналисты.

«Да, здесь все было – и с той стороны, и с этой. Просто нам потом запретили об этом говорить », – добавила другая женщина-медработник.