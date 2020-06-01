Ребенку не было и года: появились новые детали и видео с места жуткой трагедии с женщиной в Харькове

Появились новые детали о жуткой трагедии с женщиной и ребенком в Харькове.
Об этом сообщает Telegram-канал “Веха”.
Выяснилось, что женщина с ребенком выбросилась из окна многоэтажки около 6 часов утра 1 июня.
“Трагедия на улице Культуры, 22-в. Все случилось около 6:00, трупы увидел прохожий мужчина и вызвал полицию“, – отмечается в сообщении.
Погибшей девочке не исполнилось и года.
На месте работает следственно-оперативная группа.
“Мать и ребенок выпали из окна. Ребенок девочка, нет еще года. Упали с 19-го этажа“, – сообщает Telegram-канал “Харьков 1654”.
В Telegram также появились фото и видео с места события.
Как сообщал “источник”, в Николаеве 11 мая из окна многоэтажного дома выбросилась 86-летняя пенсионерка.