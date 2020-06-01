Киев и две области бьют “рекорды”: где в Украине не стихает коронавирус

0

По состоянию на утро, 1 июня, в Украине зафиксировали 340 новых случаев заболевания коронавирусом, больше всего людей заболело в Киеве и Ровенской области.

Об этом сообщает Минздрав.

В Украине зафиксировано 24 012 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19, 9690 человек выздоровели, из них 152 за минувшие сутки, 718 – умерли, за последние сутки – 10.

Сейчас выявлены случаи коронавирусной болезни в областях:

  • Винницкая – 1005 (+12)
  • Волынская – 932 (24);
  • Днепропетровская – 942 (+0)
  • Донецк – 163 (+0)
  • Житомирская – 742 (+3)
  • Закарпатская – 1206 (+17)
  • Запорожская – 447 (+3)
  • Ивано-Франковская – 1420 (+18)
  • Киевская – 1600 (+27)
  • Кировоградская – 514 (+3)
  • Луганская – 47 (+0)
  • Львовская – 1700 (+31)
  • Николаевская – 294 (+1)
  • г. Киев – 3043 (+58)
  • Одесская – 896 (8);
  • Полтавская – 270 (+0)
  • Ровенская – 1770 (+57)
  • Сумская – 170 (+2)
  • Тернопольская – 1176 (7);
  • Харьковская – 1083 (+17)
  • Херсонская – 178 (+0)
  • Хмельницкая – 454 (10);
  • Черкасская – 406 (+4)
  • Черновицкая – 3377 (+28)
  • Черниговская – 177 (10);

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал “источник”, в городе Сокаль Львовской области от коронавируса умер старший фельдшер подстанции экстренной медицинской помощи 40-летний Роман Криль.

Также сообщалось, что в Китае впервые состоялись испытания вакцины от коронавируса на людях, окончательные результаты эксперимента ждут через полгода.