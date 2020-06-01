Киев и две области бьют “рекорды”: где в Украине не стихает коронавирус

По состоянию на утро, 1 июня, в Украине зафиксировали 340 новых случаев заболевания коронавирусом, больше всего людей заболело в Киеве и Ровенской области.

Об этом сообщает Минздрав.

В Украине зафиксировано 24 012 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19, 9690 человек выздоровели, из них 152 за минувшие сутки, 718 – умерли, за последние сутки – 10.

Сейчас выявлены случаи коронавирусной болезни в областях:

Винницкая – 1005 (+12)

Волынская – 932 (24);

Днепропетровская – 942 (+0)

Донецк – 163 (+0)

Житомирская – 742 (+3)

Закарпатская – 1206 (+17)

Запорожская – 447 (+3)

Ивано-Франковская – 1420 (+18)

Киевская – 1600 (+27)

Кировоградская – 514 (+3)

Луганская – 47 (+0)

Львовская – 1700 (+31)

Николаевская – 294 (+1)

г. Киев – 3043 (+58)

Одесская – 896 (8);

Полтавская – 270 (+0)

Ровенская – 1770 (+57)

Сумская – 170 (+2)

Тернопольская – 1176 (7);

Харьковская – 1083 (+17)

Херсонская – 178 (+0)

Хмельницкая – 454 (10);

Черкасская – 406 (+4)

Черновицкая – 3377 (+28)

Черниговская – 177 (10);

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал “источник”, в городе Сокаль Львовской области от коронавируса умер старший фельдшер подстанции экстренной медицинской помощи 40-летний Роман Криль.

Также сообщалось, что в Китае впервые состоялись испытания вакцины от коронавируса на людях, окончательные результаты эксперимента ждут через полгода.