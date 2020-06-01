Киев и две области бьют “рекорды”: где в Украине не стихает коронавирус

По состоянию на утро, 1 июня, в Украине зафиксировали 340 новых случаев заболевания коронавирусом, больше всего людей заболело в Киеве и Ровенской области.
Об этом сообщает Минздрав.
В Украине зафиксировано 24 012 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19, 9690 человек выздоровели, из них 152 за минувшие сутки, 718 – умерли, за последние сутки – 10.
Сейчас выявлены случаи коронавирусной болезни в областях:
- Винницкая – 1005 (+12)
- Волынская – 932 (24);
- Днепропетровская – 942 (+0)
- Донецк – 163 (+0)
- Житомирская – 742 (+3)
- Закарпатская – 1206 (+17)
- Запорожская – 447 (+3)
- Ивано-Франковская – 1420 (+18)
- Киевская – 1600 (+27)
- Кировоградская – 514 (+3)
- Луганская – 47 (+0)
- Львовская – 1700 (+31)
- Николаевская – 294 (+1)
- г. Киев – 3043 (+58)
- Одесская – 896 (8);
- Полтавская – 270 (+0)
- Ровенская – 1770 (+57)
- Сумская – 170 (+2)
- Тернопольская – 1176 (7);
- Харьковская – 1083 (+17)
- Херсонская – 178 (+0)
- Хмельницкая – 454 (10);
- Черкасская – 406 (+4)
- Черновицкая – 3377 (+28)
- Черниговская – 177 (10);
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал “источник”, в городе Сокаль Львовской области от коронавируса умер старший фельдшер подстанции экстренной медицинской помощи 40-летний Роман Криль.
Также сообщалось, что в Китае впервые состоялись испытания вакцины от коронавируса на людях, окончательные результаты эксперимента ждут через полгода.