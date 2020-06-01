Затряслись стены: Прикарпатье всколыхнуло землетрясение, люди напуганы

На западе Украины в понедельник, 1 июня, в 7:22 зафиксированы подземные толчки. Источник землетрясения находился в районе города Долина Ивано-Франковской области на глубине 2 км.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Мощность землетрясения – 3,2 по шкале Рихтера.

“Землетрясение может ощущаться отдельными людьми внутри помещения, особенно на верхних этажах и не несет угрозы для населения“, – говорится в сообщении ГЦСК.

Местные жители почувствовали подземные толчки и встревожились. Жители Долины, Болехова и окружающих сел делятся сообщениями о замлетрясении в соцсетях.

“Это действительно было что-то. У нас дома стаканы полностью затряслись”, “Почувствовали. Стекла в серванте зазвенели”, “Яворов. У нас было очень сильно ощутимо. Сидим отходим от шока и страха“, – пишут они.

Как сообщал “источник”, 24 мая в провинции Когилуе и Боер Ахмед на западе Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,1.