За прошедшие сутки новых заболеваний COVID-19 в Луганской области не зафиксировано

За все время исследований в области это заболевание лабораторно подтверждено у 47 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации

Из них выздоровели – 40; лечатся – 7 (1 – в стационаре в КНП «Старобельское районное территориальное медицинское объединение», 6 – амбулаторно).

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 – 0,51%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 9:00 1 июня в Украине 24012 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 718 летальных, 9690 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 340 новых случаев.