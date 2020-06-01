Убийства на Майдане стали шоком: украинец рассказал, почему стал капелланом и отправился на Донбасс

Капеллан Владимир Вшивкин рассказал о том, почему стал священником в армии и отправился на Донбасс.

Об этом он сообщил в интервью “источнику”.

По его словам, до оккупации Крыма Россией и начала войны на Донбассе в 2014 году он был пастором церкви евангельских христиан-баптистов “Возрождение” в Броварах Киевской области. Оказывал помощь протестующим на Майдане в 2013-2014 годах.

“Когда на площади (в феврале 2014 года) расстреливали людей, у меня и многих других людей был шок. Никто не ожидал, что так может быть. Мое сознание перевернулось. Тогда я полноценно включился в Майдан и участвовал в Молитвенной палатке (возле Главпочтамта)“, – сказал Вшивкин.

Он пояснил, что “всегда чувствовал стыд или дискомфорт из-за то, что не участвовал в Майдане и “пропустил” Крым”.

В конце лета 2014 пастор Вшивкин узнал, что в баптистской Киевской богословской семинарии собираются военные, эти встречи вел подполковник запаса и одновременно христианин-протестант Валентин Кореневич, который в то время организовывал конференцию для военных.

“На ней я узнал, что никто из ее участников не ездил в зону АТО и не собирается. Я был поражен“, – сказал Вшивкин.

Кореневич сказал ему, что подполковник запаса Василий Химич (возглавляет ныне Комитет капелланского служения при баптистском объединении) уже несколько раз ездил на Донбасс и будет продолжать делать это.

“Химича я знал лично. Мы созвонились. Он сообщил, что работает через протестантский “Батальон военных капелланов”. Конечно, это был никакой не батальон, потому что там было всего до 10 человек. Я связался с ними и предложил взять меня в миссию в качестве музыканта. Впервые я поехал с ними в ноябре 2014 года к героическому “Айдару” в город Счастье. А там шли бои, были 200-е и 300-е“, – сказал Вшивкин.

Позже он начал ездить на Донбасс часто и в дальнейшем стал капелланом.

Подробнее о капелланах-активистах и христианской миссии в зоне боевых действий на Донбассе читайте в материале “источника”: Я всегда носил гранату, чтобы не сдаться в плен – украинский капеллан о войне на Донбассе.