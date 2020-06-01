Десятки людей за решеткой, организаторы на “подходе”: в деле о стрельбе в Броварах новый поворот

Утром 29 мая, в Броварах на улице Олимпийской произошел инцидент в стиле 90-х годов – десятки молодых людей открыли стрельбу на месте стоянки одной из маршруток, 20 фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без залога.

Об этом в Twitter написал министр внутренних дел Арсен Аваков.

“Итак, 20 фигурантам дела о стрельбе в Броварах избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без залога. Еще одно дело суд будет рассматривать в 10. 2 лицам объявлено подозрение заочно – до задержания. На очереди – организаторы преступления. Следствие продолжается!“, – сообщил он.

Ранее “источник” разбирался, почему после карантина началась война перевозчиков и кто стал истинным виновником стрельбы.