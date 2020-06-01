Есть угроза для жизни? Стало известно, куда пропадал Трамп во время “адских” протестов в США

Президент США Дональд Трамп во время прошедших в Вашингтоне протестов из-за гибели от рук полиции безоружного афроамериканца Джорджа Флойда находился в подземном бункере Белого дома.

Об этом сообщают американские СМИ.

По информации The New York Times, Трампа доставили в бункер, когда в пятницу, 29 мая, демонстранты начали отодвигать металлические баррикады от ворот Белого дома. Ранее этот бункер использовался во время терактов.

Телеканал CNN отмечает, что в бункере Трамп находился около часа, после чего он вернулся в свою резиденцию.

Пока не ясно, сопровождали ли Трампа его жена Мелания и их сын Баррон.

Протесты в столице США, как и по всей стране, прошли после того, как в Миннеаполисе полицейские убили афроамериканца Джорджа Флойда.

Флойд был задержан 25 мая. Из-за сдавливания шеи при задержании он позднее скончался в реанимации.

Как сообщал “источник”, для подавления протестов, вспыхнувших после убийства Флойда, власти США направили военные патрули. В различных городах страны задержаны сотни человек, есть погибшие.