В Киеве водитель отметился “феерической” парковкой и получил “награду”: фото

На улице Соломенской в Киеве водитель припарковал автомобиль прямо на газоне, в связи с чем получил “награду”.

Об этом сообщается в группе “Los Solomas” в Telegram и Facebook.

“Улица Соломенская“, – говорится в подписи под видео.

На кадрах видно, что выезд с газона автомобилю перегородили мусорным контейнером.

На капот автомобиля прикрепили кирпичом напечатанный на листе бумаги текст (возможно, правила парковки).

Как сообщал “источник”, ранее в Киеве заметили наглых “героев парковки”, которые припарковались в пешеходной зоне таким образом, что полностью перегородили проезд.

Также ранее в Киеве жестко наказали “героя парковки”.

Кроме того, ранее стало известно о том, что в столице могут значительно повысить штрафы за нарушение правил парковки.