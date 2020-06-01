В Киеве водитель отметился “феерической” парковкой и получил “награду”: фото

На улице Соломенской в Киеве водитель припарковал автомобиль прямо на газоне, в связи с чем получил “награду”.
Об этом сообщается в группе “Los Solomas” в Telegram и Facebook.
“Улица Соломенская“, – говорится в подписи под видео.
На кадрах видно, что выезд с газона автомобилю перегородили мусорным контейнером.
На капот автомобиля прикрепили кирпичом напечатанный на листе бумаги текст (возможно, правила парковки).
Как сообщал “источник”, ранее в Киеве заметили наглых “героев парковки”, которые припарковались в пешеходной зоне таким образом, что полностью перегородили проезд.
Также ранее в Киеве жестко наказали “героя парковки”.
Кроме того, ранее стало известно о том, что в столице могут значительно повысить штрафы за нарушение правил парковки.