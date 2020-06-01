Карпаты засыпает снегом в первый день лета: впечатляющие фото

В первый день лета, 1 июня, в украинских Карпатах идет снег.

Об этом сообщает пользователь сети Василий Фицак на своей Facebook-странице, добавив впечатляющие фото, сделанные на горе Поп Иван.

“Поп Иван. Черногора. В первый день календарного лета, думал будет хотя бы градус тепла, но температура 0° и падает снег“, – подписал кадры автор публикации.

Как видно на фото, пейзаж в горах скорее напоминает зимний – все покрыто большим слоем снега.

Как сообщал “источник”, 31 мая, в последний день весны, в Карпатах на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха опустилась до морозной. По состоянию на 07:30 на высокогорье столбики термометров показывали -4 градуса за Цельсием. Также выпал снег, а видимость ограничилась до 20 метров.

Вместе с тем, по прогнозу известного украинского синоптика Натальи Диденко, постепенное потепление в Украине начнется со среды. Температура воздух поднимется до +20 градусов и выше с 6 июня.