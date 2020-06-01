В ОРЛО возле магазина взорвали гранату: двое человек погибли

Инцидент произошел в пятницу, 29 мая, во временно неподконтрольном Хрустальном (Красный Луч).

В 20:20 в так называемую “полицию” поступило сообщение от продавца магазина «Оазис», расположенного по адресу: улица Новикова-Прибоя, 2-А, о том, что возле магазина произошел взрыв. Об этом рассказал источник “Луганский инсайд” в телеграмм.

Как стало известно, между компанией мужчин во время распития спиртных напитков произошел конфликт.

В результате ссоры один из мужчин взорвал гранату РГД. Двое человек скончались на месте от полученных ранений.

В «Краснолучскую городскую многопрофильную больницу «Известий» были госпитализированы: мужчина 1978 г.р. с диагнозом осколочное ранение грудной клетки и правой голени), мужчина 1974 г.р. (с диагнозом минно-взрывная травма, осколочное ранение брюшной полости и левого коленного сустава) и еще один пострадавший (с диагнозом ранение головы, левой голени, ушиб вещества головного мозга, множественные травмы лица, политравма). Последний находится в тяжелом состоянии.