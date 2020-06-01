В Украине возобновляют движение электрички и поезда: куда можно поехать

В “Укрзализныце” рассказали подробности о частичном возобновлении движения электричек и поездов с 1 июня.

Об этом сообщила пресс-служба компании со ссылкой на заявление и.о. главы правления УЗ Ивана Юрика.

“Укрзализныця” уже получила разрешения от соответствующих региональных комиссий на запуск электричек в 10 областях. Это позволяет восстановить курсирование 214 пригородных поездов.

Разрешения получены от региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций облгосадминистраций в Харьковской, Полтавской, Луганской, Донецкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Одесской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой областях.

При этом в Хмельницкой области такое разрешение предоставлено лишь в направлении Жмеринка – Гречаны и Хмельницкий – Волочиск.

С 1 июня в рамках филиала “Донецкая железная дорога” начнут курсировать 38 поездов, “Львовская железная дорога” – 20 поездов, “Одесская железная дорога” – 44 поезда, “Южная железная дорога” – 112 поездов.

Уже можно приобрести билеты на такие поезда:

№721/722 и №726/725 Киев-Харьков;

№763/764 и №105/106 Киев-Одесса;

№711/712 Киев-Константиновка;

№740/739 Киев-Кривой Рог

№8/7 Одесса-Харьков;

№20/19 Лисичанск-Киев;

№53/54 Днепр-Одесса;

№63/64 Харьков-Киев;

№791/792 Киев-Кременчуг;

№81/82 Харьков-Новоалексеевка;

№125/126 Киев-Константиновка;

№10/9 Киев-Мариуполь

№37/38 и №738-737 Киев-Запорожье;

№116/115 Киев-Бердянск;

№136/135 и №734/733 Киев-Покровск;

№76/75 Кривой Рог-Киев;

№102/101 и №766/765 Киев-Херсон;

№12/11 Киев-Новоалексеевка;

№79/80 Днепр-Киев;

№779/780 Сумы-Винница;

№782/781 Киев-Черкассы;

№786/785 Киев-Шостка;

№790/789 Киев-Кропивницкий.

В западном направлении билеты можно приобрести на следующие поезда:

№1/2 Ивано-Франковск-Константиновка;

№7/8 и №749/750 Киев-Ивано-Франковск;

№29/30 Киев-Ужгород;

№98/97 Ковель-Киев;

№772/771 Хмельницкий-Киев.

В компании “Укрзализныця” призвали пассажиров соблюдать все санитарные нормы и серьезно относиться к карантину.

Как сообщал “источник”, ранее Министрство инфраструктуры опубликовало инфографику о том, какие поезда будут запущены в Украине с 1 июня.