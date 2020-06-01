В Украине возобновляют движение электрички и поезда: куда можно поехать

В “Укрзализныце” рассказали подробности о частичном возобновлении движения электричек и поездов с 1 июня.
Об этом сообщила пресс-служба компании со ссылкой на заявление и.о. главы правления УЗ Ивана Юрика.
“Укрзализныця” уже получила разрешения от соответствующих региональных комиссий на запуск электричек в 10 областях. Это позволяет восстановить курсирование 214 пригородных поездов.
Разрешения получены от региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций облгосадминистраций в Харьковской, Полтавской, Луганской, Донецкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Одесской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой областях.
При этом в Хмельницкой области такое разрешение предоставлено лишь в направлении Жмеринка – Гречаны и Хмельницкий – Волочиск.
С 1 июня в рамках филиала “Донецкая железная дорога” начнут курсировать 38 поездов, “Львовская железная дорога” – 20 поездов, “Одесская железная дорога” – 44 поезда, “Южная железная дорога” – 112 поездов.
Уже можно приобрести билеты на такие поезда:
- №721/722 и №726/725 Киев-Харьков;
- №763/764 и №105/106 Киев-Одесса;
- №711/712 Киев-Константиновка;
- №740/739 Киев-Кривой Рог
- №8/7 Одесса-Харьков;
- №20/19 Лисичанск-Киев;
- №53/54 Днепр-Одесса;
- №63/64 Харьков-Киев;
- №791/792 Киев-Кременчуг;
- №81/82 Харьков-Новоалексеевка;
- №125/126 Киев-Константиновка;
- №10/9 Киев-Мариуполь
- №37/38 и №738-737 Киев-Запорожье;
- №116/115 Киев-Бердянск;
- №136/135 и №734/733 Киев-Покровск;
- №76/75 Кривой Рог-Киев;
- №102/101 и №766/765 Киев-Херсон;
- №12/11 Киев-Новоалексеевка;
- №79/80 Днепр-Киев;
- №779/780 Сумы-Винница;
- №782/781 Киев-Черкассы;
- №786/785 Киев-Шостка;
- №790/789 Киев-Кропивницкий.
В западном направлении билеты можно приобрести на следующие поезда:
- №1/2 Ивано-Франковск-Константиновка;
- №7/8 и №749/750 Киев-Ивано-Франковск;
- №29/30 Киев-Ужгород;
- №98/97 Ковель-Киев;
- №772/771 Хмельницкий-Киев.
В компании “Укрзализныця” призвали пассажиров соблюдать все санитарные нормы и серьезно относиться к карантину.
Как сообщал “источник”, ранее Министрство инфраструктуры опубликовало инфографику о том, какие поезда будут запущены в Украине с 1 июня.