В Харькове женщина с ребенком выбросилась из окна многоэтажки: жуткие подробности и фото

В Харькове произошла жуткая трагедия с матерью и ее ребенком – они выпали из окна многоэтажки.

Об этом сообщает Telegram-канал ” Харьков 1654″.

По одной из версий, женщина выбросилась из окна, но следователи пока не подтверждают это и никак не комментируют трагедию.

Жители дома говорят, что женщина не страдала психическими расстройствами, хорошо со всеми общалась. Она вместе с ребенком выпала с 16-го этажа.

Как сообщал “источник”, в Одессе произошла ужасная трагедия с 19-летней девушкой, которая погибла при падении из окна квартиры на девятом этаже.

Также в минувшем году в столице России, Москве, 36-летняя женщина выбросилась из окна со своими двумя маленькими детьми.