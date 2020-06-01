С первым днем лета! Короткие поздравления, смс и забавные картинки

В понедельник, 1 июня, начинается не только новая неделя, но и долгожданное лето. Чем не повод для праздника?

Чтобы необычно поздравить друзей и родных с первым днем лета, “источник” подготовил яркие открытки и веселые поздравления.

Поздравляю с первым днем лета! Желаю, чтобы погода нас радовала и приносила множество ярких, теплых, солнечных дней. Чтобы легкость и отличное настроение послужило поводом к множеству интересных событий и радости. Наслаждайтесь теплом, впитывайте солнечную энергию и излучайте позитив!

Желаю напиться

Лимонада.

Желаю влюбиться

До отпада.

Желаю забыться

На теплом море.

Желаю забыть

Про беду и горе.

Веселых закатов,

Счастливых рассветов.

Тебя поздравляю я

С первым днем лета!

Вот и наступил первый день лета, с чем всех и поздравляем. Желаем каждому провести летние дни с комфортом и отличным настроением. Все строят огромные планы на лето, пусть они исполнятся. Продуктивного и замечательного лета всем!

Ждали долго и дождались,

Лето наконец пришло,

Солнце светит очень ярко,

Во дворе все расцвело,

Всех на свете поздравляем

С самым первым лета днем,

Наслаждайтесь каждым мигом,

Не печальтесь ни о чем!





Вот и снова лето, лучшая пора на свете. Так пусть сегодня и в вашу душу заглянет приветливое теплое солнышко и создаст такое настроение, от которого внутри будут порхать бабочки, захочется всем улыбаться и делать комплименты. И пусть это настроение не покидает Вас круглый год”.

Сегодня радостный денек!

Весна уже поцеловала на прощанье,

И лето наступило на порог,

Теплом и солнцем путь свой освещая.

Лето – это каникулы и отпуск,

Жара, море, солнце и пляж,

И какой бы ни был ваш возраст –

Сопроводят пускай веселье и кураж!

Как сообщал “источник”, в Украине в первый день лета, 1 июня, будет холодно и сыро, потепление начнется во второй половине недели.