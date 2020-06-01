С первым днем лета! Короткие поздравления, смс и забавные картинки

В понедельник, 1 июня, начинается не только новая неделя, но и долгожданное лето. Чем не повод для праздника?
Чтобы необычно поздравить друзей и родных с первым днем лета, “источник” подготовил яркие открытки и веселые поздравления.
Поздравляю с первым днем лета! Желаю, чтобы погода нас радовала и приносила множество ярких, теплых, солнечных дней. Чтобы легкость и отличное настроение послужило поводом к множеству интересных событий и радости. Наслаждайтесь теплом, впитывайте солнечную энергию и излучайте позитив!
Желаю напиться
Лимонада.
Желаю влюбиться
До отпада.
Желаю забыться
На теплом море.
Желаю забыть
Про беду и горе.
Веселых закатов,
Счастливых рассветов.
Тебя поздравляю я
С первым днем лета!
Вот и наступил первый день лета, с чем всех и поздравляем. Желаем каждому провести летние дни с комфортом и отличным настроением. Все строят огромные планы на лето, пусть они исполнятся. Продуктивного и замечательного лета всем!
Ждали долго и дождались,
Лето наконец пришло,
Солнце светит очень ярко,
Во дворе все расцвело,
Всех на свете поздравляем
С самым первым лета днем,
Наслаждайтесь каждым мигом,
Не печальтесь ни о чем!
Вот и снова лето, лучшая пора на свете. Так пусть сегодня и в вашу душу заглянет приветливое теплое солнышко и создаст такое настроение, от которого внутри будут порхать бабочки, захочется всем улыбаться и делать комплименты. И пусть это настроение не покидает Вас круглый год”.
Сегодня радостный денек!
Весна уже поцеловала на прощанье,
И лето наступило на порог,
Теплом и солнцем путь свой освещая.
Лето – это каникулы и отпуск,
Жара, море, солнце и пляж,
И какой бы ни был ваш возраст –
Сопроводят пускай веселье и кураж!
Как сообщал “источник”, в Украине в первый день лета, 1 июня, будет холодно и сыро, потепление начнется во второй половине недели.