Надежда на спасение для всех: в Китае впервые испытали на людях вакцину от коронавируса

В Китае впервые состоялись испытания вакцины от коронавируса на людях, окончательные результаты эксперимента ждут через полгода.

Об этом сообщает The Lancet.

По словам ученых-разработчиков из Пекинского института биотехнологий, вакцина была признана безопасной, хорошо переносимой и способной генерировать иммунитет против коронавируса.

Первые результаты испытаний получили через 28 дней после начала тестирования, но окончательных ждут через полгода – они покажут, насколько иммунный ответ от вакцинации защищает при встрече с возбудителем коронавируса.

Отмечается, что исследование проводили на 195 здоровых добровольцах возрастом от 18 до 60 лет. Наиболее частой побочной реакцией была боль в месте инъекции (54%), высокая температура (46%), утомляемость (44%), головная боль (39%) и мышечные боли (17%). Серьезных побочных эффектов не было зафиксировано.

Как сообщал “источник”, в ВОЗ призывали страны делиться результатами испытаний вакцин. В Минздраве же заявили, что Украине не будет создавать свою вакцину от коронавируса.