“Бились” за жизнь по последнего: под Львовом коронавирус унес жизнь врача, в сети волна скорби

В городе Сокаль Львовской области от коронавируса умер старший фельдшер подстанции экстренной медицинской помощи Роман Криль.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на информацию Львовского областного центра экстренной медпомощи и медицины катастроф.

“Мужчина около 40 лет отдал работе в службе экстренной медицинской помощи. В течение недели он боролся с коронавирусной инфекцией, находясь в больнице в тяжелом состоянии, однако спасти его не удалось…Львовский горсовет выражает соболезнования родным и близким“, – отмечается в сообщении.

Медик из города Сокаль Роман Швед написал в Facebook о том, что в течение последней недели состояние Романа Криля было крайне тяжелым.

“В памяти покойный останется хорошим товарищем, доброжелательным коллегой, профессионалом. Искренние соболезнования жене Марии Петровне и детям. Вечная светлая память!“, – сообщил он.

Пользователи соцсети выразили соболезнования родным и близким Романа Криля.

“Сочувствую…Нет слов“, – написала Вера Думас.

“Вечная память“, – написал Леонид Цибуля.

Это уже 55-я смерть от коронавируса во Львовской области.

Всего диагноз Covid-19 во Львовской области лабораторно подтвержден у 1669 человек, 409 пациентов выздоровели.

Как сообщал “источник”, ранее в Ивано-Франковске от коронавируса умер врач.