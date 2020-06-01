В Киеве начинается “охота” на нарушителей ПДД: где установили камеры видеофиксации

В Киеве начала работать система видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
Об этом сообщила в Telegram Патрульная полиция столицы.
На дорогах Киева начали работать 20 камер автоматической фиксации правонарушений. Они измеряют скоростной режим движения и в случае выявления правонарушения автоматически фиксируют его.
Камеры установлены в следующих местах:
- ул. Елены Телиги, 39;
- Набережное шоссе, 4;
- Днепровская набережная, перекресток с улицей Причальная;
- улица Братиславская, 18;
- Чоколовский бульвар, 24;
- Северный мост (в направлении левого берега);
- Северный мост (в направлении правого берега);
- Броварской проспект (возле метро “Левобережная”);
- Броварской проспект (возле улицы Строителей);
- Южный мост (в направлении левого берега);
- Южный мост (в направлении правого берега);
- проспект Героев Сталинграда, 25;
- проспект Маяковского, 56;
- проспект Маяковского, 65;
- бульвар Дружбы народов, 27;
- бульвар Дружбы народов, 36;
- Столичное шоссе, 58 (в направлении Киева);
- Столичное шоссе 58 (в направлении Обухова);
- Харьковская площадь (возле проспекта Бажана – 2 камеры).
По данным МВД, в Киеве новая система уже зарегистрировала первого нарушителя скоростного режима. Это был автомобиль AudiQ7, двигавшийся по Чоколовскому бульвару в 00:01 минуту со скоростью 75 километров в час при разрешенном скоростном режиме на этой магистрали – до 70 километров в час.
Этот автомобиль был зафиксирован камерой, расположенной по адресу: Чоколовский бульвар, 24.
Теперь владелице AudiQ7 на адрес ее регистрации придет письмо с сообщением о правонарушении, с QR-кодом, по которому она сможет посмотреть видеофайл с местом и временем события и с информацией о сути произошедшего.
Если она оплатит штраф в течение 10 дней с момента получения уведомления, то его сумма составит 127,5 гривен. Если после 10 дней – 255 гривен. Если не оплатит, то штраф будет взыскиваться через систему Исполнительной службы Министерства юстиции.
Если гражданин не согласен с постановлением о нарушении ПДД, зафиксированном в автоматическом режиме, он может его обжаловать, обратившись в департамент патрульной полиции или в суд.
Подробнее о начале работы в Украине системы автоматической видеофиксации нарушений ПДД читайте в материале “источника”: В Украине запускают видеофиксацию нарушений ПДД: что нужно знать водителям.