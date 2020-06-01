Сердце разрывается от боли: под Кропивницким на могиле бойца ООС умер его друг детства

В селе Субботцы Знаменского района Кировоградской области 30 мая на могиле бойца ООС Виталия Лимборского умер его друг Владимир Фуженко.

Об этом написала в Facebook волонтер Татьяна Бородина.

“Только написала о похоронах военного Виталия Лимборского, погибшего от пули снайпера и похороненного в Субботцах Знаменского района, а тут такая страшная новость – на следующий день на могиле друга остановилось сердце его товарища с детства, он нес портрет Виталия во время похорон“, – сообщила она.

Виталий и Владимир из Константиновки Донецкой области, жили на одной улице, долго дружили.

Похоронят Владимира в родной Константиновке.

Виталий Лимборский погиб на Донбассе 26 мая от ранения в голову.

Как сообщал “источник”, с 24-летним младшим сержантом Лимборским в селе Субботцы простились 29 мая.