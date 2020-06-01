С днем защиты детей! Прикольные картинки и видеопоздравления

1 июня в Украине и мире отмечают Международный день защиты прав детей.

“источник” собрал интересные открытки и видео с поздравлениями к празднику.

Поздравляю с Днем защиты детей! Желаю окунуться в праздник счастья, улыбок и искренней детской радости. Пусть ваши семьи будут крепкими, едиными, надежными и любящими. Пусть звучит детский смех, рождаются надежды и осуществляются мечты! Берегите себя, ведь семья – это главное!

Поздравляю с днем защиты детей! Желаю благополучия в каждую семью. Счастливых искренних детских глаз. Здоровья и достатка, душевной теплоты и сердечности, полноценного внимания, заботы и понимания. Берегите детишек, ведь они наше продолжение!

Быть ребенком – это волшебство, а детство – это самые волшебные моменты жизни любого человека. Каждый ребенок достоин видеть мир, полный только волшебства и великолепия, чувствовать себя любимым и защищенным. Ведь дети это будущее нашей планеты. А лучший способ сделать детей хорошими – это сделать их счастливыми. С днем защиты детей!

Дети – это смысл жизни, который необходим нам для того, чтобы понять силу любви. И поэтому в сей день хочется сказать о том, как важно заботиться о наших маленьких людях, который вносят в нашу жизнь поистине колоссальный смысл.