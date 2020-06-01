Стрельба по людям и “ад” у Белого дома: полиция жестко подавляет массовые протесты в США, видео

В США не утихают массовые протесты из-за убийства полицией афроамериканца Джорджа Флойда, правоохранители жестко подавляют волнения.

“источник” рассказывает все, что известно на данный момент.

Власти Миннеаполиса вывели на улицы военную технику, людей силой загоняют по домам. По тем, кто не соглашается на это добровольно, стреляют резиновыми пулями.

В Вашингтоне демонстранты устроили пожар рядом с Белым домом – они разожгли большой костер, в который кинули флаг своей страны, дорожные знаки, бутылки и кусты. Вскоре полиция оттеснила протестующих и потушила пожар.

Всего для реагирования на беспорядки в 15 штатах США и округе Колумбия были задействованы 5 тыс. военнослужащих. Еще 2 тыс. человек готовы направить на борьбу с протестами дополнительно, если это будет необходимо.

Комендантский час введен более чем в 25 крупных городах по всей стране, включая Атланту, Денвер, Лос-Анджелес, Миннеаполис, Сан-Франциско, Сиэтл, Чикаго, Филадельфию, Питтсбург, Солт-Лейк-Сити, Нэшвилл, Портленд, Цинциннати, Милуоки и другие.

Реакция Трампа

Президент США Дональд Трамп жестко отреагировал на события, возложив ответственность за беспорядки в Миннеаполисе на “радикальных левых анархистов”. Он заверил, что движение “Антифа” признают террористической организацией

“Поздравляю нашу Национальную гвардию с хорошо проделанной работой, которую они выполнили сразу же после прибытия в Миннеаполис, штат Миннесота, прошлой ночью. Возглавляемые “Антифа” анархисты были быстро задержаны. Мэр должен был это сделать еще в первую ночь, и не было бы никаких проблем!” – сказал Трамп.

Что известно о движении “Антифа”

Международное движение “Антифа” (от антифашизм) объединяет левые и леворадикальные партии, общественные организации, автономные группы, борющиеся с неонацизмом и расизмом. Движение не однородно, некоторые группы могут прибегать к незаконным методам борьбы, в числе которых и насильственные методы.

Как все началось

Беспорядки в США вспыхнули после того, как 25 мая в Миннеаполисе при задержании полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд. Белый полицейский Дерек Шовен повалил его на асфальт лицом вниз, сел сверху, зажал шею ногой и удерживал, пока тот не умер.

Позже стало известно, что у полицейского большой послужной список с десятками жалоб граждан и случай стрельбы по подозреваемому. По некоторым данным, он оказался причастен к трем смертельным случаям, которые произошли во время задержаний афроамериканцев.

После этого на улицы сперва Миннеаполиса, а затем и других городов США вышли демонстранты, выступая против насилия со стороны полиции. В последние дни крупные акции протеста прошли в шести штатах. Также недовольные граждане выходили на улицы в штатах Колорадо, Джорджия, Иллинойс, Айова, Индиана, Кентукки, Луизиана, Массачусетс, Мичиган, Миннесота (Миннеаполис), Невада, Северная Каролина, Огайо, Техас, Вирджиния.

Протестное движение уже вышло за границы США. Акции солидарности прошли также в Берлине и Торонто.

Подробнее о том, как начинались протесты в США читайте в материале “источника”: США в огне: массовые протесты и беспорядки из-за убийства охватили всю страну, фото и видео.