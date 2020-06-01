В Украине смягчают карантин: что разрешено с 1 июня

Следующий этап ослабления карантина начинается в Украине с 1 июня. В первый день лета смогут возобновить роботу фитнес-центры, бассейны и спортзалы. Кроме того, начинается межобластное сообщение всеми видами транспорта.

“источник” рассказывает все, что нужно знать.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, эти заведения будут работать только при условии соблюдения рекомендаций от Минздрава. При этом он отметил, что по состоянию на 31 мая еще не во всех областях ослаблен карантин.

Как будут работать спортзалы и бассейны

Минздрав предоставил рекомендации по пользованию теми или иными услугами вышеперечисленных заведений.

Обязательно на входе в заведение должны быть антисептики, которыми должны пользоваться посетители. Работники должны иметь медицинские маски или респиратор.

В фитнес-центре в обязательном порядке рекомендуется проводить термоскрининг, при этом людям с температурой 37,2 и выше запретят посещать спортивные занятия.

В помещении спортзала рекомендуется рассчитать количество людей так, чтобы на одного посетителя приходилось 10 квадратных метров.

Функционирование бассейнов разрешено с ограниченным количеством людей, которые находятся на одной дорожке. Кроме того, здесь запрещается использование многоразовых полотенец, а также функционирование SPA-зон и оказание услуг массажа.

В каких областях смягчения не будет

Однако порадоваться спортзалам и бассейнам смогут жители не всех областей Украины.

По состоянию на 31 мая, еще шесть областей Украины не готовы к смягчению карантинных ограничений.

Ситуация не соответствует установленным критериям относительно количества новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тысяч населения в Киеве, а также четырех областях: Волынской, Львовской, Ровенской и Черновицкой. В Донецкой области переходу на новый этап смягчения карантина мешает низкий охват тестированием.

Где больше всего новых заражений

По состоянию на 09:00 воскресенья, 31 мая, больше всего новых пациентов с COVID-19 за сутки зафиксировали в городе Киеве – 81 случай заражения. Много зараженных также обнаружено во Львовской (56 случаев заражения), Черновицкой (43) и Харьковской (41) областях.

По данным Центра общественного здоровья, всего за сутки в Украине выявлено 468 лабораторно подтвержденных случая болезни. Количество смертей за это же время увеличилось на 12 случаев.

Как ранее сообщал “источник”, проведение концертов в Украине после карантина могут разрешить не ранее 22 июня.