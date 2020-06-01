Первый день лета: красивые открытки и лучшие поздравления в стихах и прозе

Сегодня, 1 июня, наступила лучшая пора года – долгожданное лето. Поспешите поздравить своих друзей и родных с первым днем лета.

“источник” подготовил для вас лучшие поздравления, картинки и оригинальные открытки, которые прекрасно поднимут настроение.

Открытки на первый день лета – это замечательное поздравление для всех, кто его так ждал.

Наконец-то наступило

Лето долгожданное:

Сказочное, теплое,

Милое, желанное.

С первым днем поры прекрасной

Всех вас поздравляю.

Теплых, ласковых минут

Лета вам желаю.

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Мечта сбылась — пришел первый день лета! Желаю всем фантастически великолепного времяпровождения! Каникул, отпусков и много выходных. Тепла, солнышка, путешествий, впечатлений, знакомств, новых чувств и прекрасных событий. Отдыхайте, наслаждайтесь и улыбайтесь душой!

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Лето! Лето, наступило,

Поздравляю с этим я,

Отдыха тебе желаю,

Радости, добра, тепла!

Лета яркого тебе, восторгов,

Веселиться, не грустить,

Настроенья чумового,

Все заботы позабыть!

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Поздравляю с первым днем лета! Желаю, чтобы погода нас радовала и приносила множество ярких, теплых, солнечных дней. Чтобы легкость и отличное настроение послужило поводом к множеству интересных событий и радости. Наслаждайтесь теплом, впитывайте солнечную энергию и излучайте позитив!

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Первое летнее утро ,

Ночь унесла свою тень,

Я тёплый поток пожеланий

Направлю тебе в этот день.

Будь такой же красивой, как лето,

Будь свежего утра росой,

Хочу наслаждаться с рассветом

Твоей летней цветущей красой.

И в тёплое летнее утро

Скорей прочитать поспеши

Моё поздравление с летом,

Что я написал от души.

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