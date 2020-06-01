Первый день лета: красивые открытки и лучшие поздравления в стихах и прозе

Сегодня, 1 июня, наступила лучшая пора года – долгожданное лето. Поспешите поздравить своих друзей и родных с первым днем лета.
“источник” подготовил для вас лучшие поздравления, картинки и оригинальные открытки, которые прекрасно поднимут настроение.
Открытки на первый день лета – это замечательное поздравление для всех, кто его так ждал.
Наконец-то наступило
Лето долгожданное:
Сказочное, теплое,
Милое, желанное.
С первым днем поры прекрасной
Всех вас поздравляю.
Теплых, ласковых минут
Лета вам желаю.
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Мечта сбылась — пришел первый день лета! Желаю всем фантастически великолепного времяпровождения! Каникул, отпусков и много выходных. Тепла, солнышка, путешествий, впечатлений, знакомств, новых чувств и прекрасных событий. Отдыхайте, наслаждайтесь и улыбайтесь душой!
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Лето! Лето, наступило,
Поздравляю с этим я,
Отдыха тебе желаю,
Радости, добра, тепла!
Лета яркого тебе, восторгов,
Веселиться, не грустить,
Настроенья чумового,
Все заботы позабыть!
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Поздравляю с первым днем лета! Желаю, чтобы погода нас радовала и приносила множество ярких, теплых, солнечных дней. Чтобы легкость и отличное настроение послужило поводом к множеству интересных событий и радости. Наслаждайтесь теплом, впитывайте солнечную энергию и излучайте позитив!
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Первое летнее утро ,
Ночь унесла свою тень,
Я тёплый поток пожеланий
Направлю тебе в этот день.
Будь такой же красивой, как лето,
Будь свежего утра росой,
Хочу наслаждаться с рассветом
Твоей летней цветущей красой.
И в тёплое летнее утро
Скорей прочитать поспеши
Моё поздравление с летом,
Что я написал от души.
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