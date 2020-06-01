Международный день защиты детей: лучшие открытки и поздравления в стихах и прозе

Ежегодно в первый день лета отмечается Международный день защиты детей – прекрасный праздник радости и вечной надежды. Именно дети дарят нам радость, именно в них мы хотим видеть осуществления своих мечтаний и надежд. Поэтому в этот день люди во всем мире обращаются к детям с пожеланиями, чтобы они росли здоровыми и радостными, прославляли свои семьи и родной край.

По поводу праздника “источник” подготовил яркие открытки и веселые поздравления.

В День защиты детей желаю каждому ребенку иметь крепкую семью и все необходимое для беспечного детства. Пусть детские улыбки освещают нашу планету, и каждый из маленьких обитателей нашей земли будет здоровым и счастливым.

В день защиты всех детей,

Пусть звучит веселый смех,

Ярко солнце светит вслед,

Никаких не будет бед.

Всех детишек поздравляю,

Быть здоровыми желаю,

Светлой радости, подарков,

Каждый день пусть будет ярким.

Поздравляю с Днем защиты детей! Желаю, чтобы каждый ребенок был согрет вниманием, любовью и заботой. Чтобы часто звучал звонкий и искренний детский смех. Берегите малышей, защищайте, храните, любите и балуйте!





В летний праздник День детей



Взрослый станет пусть мудрей,

Будет принцип соблюдать:

“Малышей не обижать!”.

Дети – счастье, и награда,

Нет прекраснее их глаз,

Их улыбка нам отрада,

Радость – детки лишь нас.

Пусть сегодня, теплым летом,

Только яркий детский смех,

Дарит нам добро и счастье,

Обнимая крепко всех!

Кто важнее всех на свете?

Конечно – это наши дети!

Улыбка их для нас отрада,

И больше ничего не надо.

Пусть вырастают машинисты,

Врачи, водители, юристы.

Пусть не будет детских слез,

И каждый в лучшем мире рос!