День защиты детей и не только: какие праздники отмечают 1 июня

Ежегодно 1 июня в Украине и других странах отмечают День защиты детей, но это не единственный праздник, который выпадает на эту дату.

“источник” рассказывает о всех праздниках.

Между – народный день защиты детей

Праздник отмечают с 1925 года. Но Украина начала отмечать лишь с 1998 года. Сам праздник посвящен детям, которые нуждаются в опеке и защите. Во многих странах устраивают концерты, фестивали и развлечения для детей.

Всемирный день родителей

Его начали праздновать с 2013 года. Он посвящен самым главным людям в жизни ребенка, именно они несут ответственность за воспитание.

День Ивана Долгого

На этот праздник гуляли с давних времен на Руси в первый летний день. В этот день Православная церковь чтит память преподобного Иоанна Угличского.

В этот день на Руси было принято произносить разнообразные заговоры, которые должны были защитить поля от напастей – от непогоды, от вредителей, от дурного глаза.

Всемирный день молока

Впервые такой праздник отметили в 2001 году. Но у многих стран такой день “свой”. Его отмечают в другую дату. На праздник устраивают молочные фестивали и веселья.

Важные даты

В 1831 году английский исследователь Джон Росс открыл северный магнитный полюс.

В 1838 году деятели культуры выкупили из крепостной неволи Тараса Шевченко.

В 1862 году на всей территории США было запрещено рабство.

В 1935 году в Англии был введен экзамен на получение водительских прав.

Неофициальные праздники

Некоторые в этот день также отмечают День отправки рекой бутылки с хорошими мыслями и День рождения “Супермена”.

Именины

1 июня отмечают свои именины Корнилий, Анастасия, Андрей, Александр, Антон, Василий, Виктор, Григорий, Дмитрий, Иван, Игнатий и Олег.

Как сообщал “источник”, лето в Украине будет сопровождаться сильными ливнями, градом и шквалами, при этом невелика вероятность, что экстремальной и длительной будет жара.