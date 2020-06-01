На Донбассе ряды “двухсотых” пополнил предатель Украины – боевик Станислав Чередник, по прозвищу “Тэт“. Он принимал активное участие в боях за Донецкий аэропорт (ДАП).

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан (“Штирлиц”) в своем Telegram-канале.

“Станислав “Тэт” Чередник пошел на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей”, – говорится в сообщении.

Как известно, бои за Донецкий аэропорт продолжались 242 дня. Донецкий аэропорт стал символом непокорности, образцом высочайшего героизма украинских военных. Мужественных защитников Донецкого аэропорта назвали “киборгами”. Тогда так и говорили: “Киборги” выстояли, упал бетон”.

Напомним, ранее “источник” писал, что в субботу, 30 мая, в районе полуострова Чонгар во время службы на посту наблюдения похитили украинского военного.