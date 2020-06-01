В России на девушку напал “липкий маньяк”: видео и подробности дикого инцидента

В пятницу, 29 мая, в Москве на 26-летняю девушку напал “липкий маньяк”, он обмотал ее скотчем и сбежал.

Об этом сообщает Baza в Telegram.

Инцидент произошёл на востоке города около половины двенадцатого ночи.

Молодая девушка заходила в подъезд своего дома, когда к ней неожиданно со спины подбежал юноша, чьё лицо скрывала маска, а на голову был надвинут капюшон. В руках у него был рулон скотча.

Схватив жертву, молодой человек сделал пару оборотов липкой лентой вокруг туловища девушки, после чего словно потерял к ней интерес и сбежал.

Девушка обратилась в полицию, ее заявление приняли, но говорят, что шансов найти злоумышленника очень тяжело, поскольку мало, что о нем известно.

Ранее “источник” сообщал, что в Голосеевском районе столицы был задержан подозреваемый в нападении на 19-летнюю девушку в Киеве.