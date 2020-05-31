Илон Маск рассказал, когда собирается “покорить” Луну

Основатель американской компании SpaceX Илон Маск рассказал, что в ближайшие года совершит полет на Луну.

Об этом рассказал Илон Маск на пресс-конференции по итогам запуска корабля Crew Dragon.

По его словам, это произойдет через два-четыре года.

“Думаю, у меня такое желание, чтобы мы сделали это через два года, но это может быть и через четыре. Думаю, о двух годах и речи быть не может. И я был бы удивлен, если бы мы сделали это через четыре года”, – заявил он.

Напомним, 30 мая в США космическое агентство NASA и компания SpaceX Илона Маска осуществили запуск ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon, который доставит американских астронавтов на орбитальную станцию МКС.

Как сообщал “источник”, астронавты Дуглас Херли и Боб Бенкен, которых компания Илона Маска SpaceX в сотрудничестве с NASA запустила на МКС на первом американском частном корабле Crew Dragon, вышли на связь с Землей и сняли скафандры.