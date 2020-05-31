Как появился первый вирус на Земле: ученые выдвинули несколько теорий

С началом эпидемии коронавируса практически каждый украинец начал употреблять в своем лексиконе слово “вирус” гораздо чаще. Однако, что мы знаем о вирусах на самом деле? Откуда они появились и чем грозят человечеству – теорий ученых на эту тему много: от деградации вирусов из клеток до самодостаточных организмов.

Об этом говорится в статье издания The Conversation.

Первое, что следует знать о вирусах – они не могут существовать без живого организма – клетки. Поэтому, вне ее они не способны размножаться. Вирус – это паразит, который захватывает клетку хозяина, в которой размножается, распространяется и провоцирует появление болезни.

Стоит отметить, что от живого организма вирус отличается тем, что не способен синтезировать белок.

В феврале 2018 группа микробиологов из Франции и Бразилии описали разновидность ДНК-вирусов под названием Tupanvirus (Тупан – это бог грома в группы индейцев из Южной Америки). Этот вирус, в отличие от многих других, обладал практически полным самодостаточным механизмом, позволяющим позаботиться о себе.

Поэтому, ученые усомнились в том, всегда ли вирусы были “инертными”.

Сегодня, ученые исследуют происхождения вирусов, в том числе и через поиск молекул их генетического материала – ДНК или РНК. Таким образом исследователи могут оценить, как различные вирусы связаны между собой, и как они могли эволюционировать. Оказалось, что у вирусов не существует единого предка. Вероятно, они появились из разных источников и в разное время.

К примеру, вирус герпеса, со временем, приспосабливался так, чтобы продолжать заражать клетки человека. Если же учесть, что все формы жизни на Земле зародились в океане, можно предположить, что вирусы тоже развивались вместе со своими хозяевами в воде. Поэтому, когда живые существа вышли на сушу – с ними вышли и вирусы. Ученые утверждают, возраст отдельных вирусов достигает миллионов лет.

Главные теории о происхождении вирусов



Сегодня существуют три основные гипотезы о происхождении вирусов: регрессивная, гипотеза клеточного происхождения и гипотеза коэволюции.

По регрессивной гипотезе, вирусы когда-то были маленькими клетками или бактериями, паразитирующее в больших клетках, но со временем потеряли гены, которые были им не нужны при паразитическом образе жизни.

Гипотеза клеточного происхождения свидетельствует, что вирусы возникли с кольцевой ДНК или плазмиды, которая может самовоспроизводиться независимо и перемещаться между клетками, передавая генетическую информацию от одного организма к другому.

А гипотеза коэволюции предусматривает, что вирусы возникли из сложных комплексов белков и нуклеиновых кислот.

Например, вирус гепатита D не может самостоятельно синтезировать белок оболочки – он использует в своих целях белок вируса гепатита B и поэтому способен размножаться только в клетках, зараженных своим собратом.

Есть еще одна теория, согласно которой вирусы возникли даже раньше, чем клетки. Подобно Tupanvirus, они могли существовать как самодостаточные организмы и воспроизводили сами себя.

Напомним, ранее “источник” писал, что с таном на 31 мая в Украине выявлено 468 новых случаев коронавируса.