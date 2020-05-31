Полет Crew Dragon: видео триумфального прибытия астронавтов на МКС

В воскресенье, 31 мая, американские астронавты Боб Бенкен и Дуглас Харли покинули корабль Crew Dragon, который 30 мая стартовал на ракете Falcon 9 и взошли на борт Международной космической станции.

Момент перехода астронавтов на борт МКС транслировало NASA.

На МКС астронавты могут провести от 30 до 119 суток.

Полет корабля к МКС длился почти 19 часов. На Землю после завершения миссии астронавты вернутся тем же кораблем Crew Dragon.

“Они это сделали. После вчерашнего запуска корабля, Боб Бенкен и Дуглас Харли официально присоединились к экипажу МКС“, – сообщили в NASA.

При переходе с корабля на МКС один из астронавтов ударился головой. На трансляции видно, что Харли периодически прикасается к месту удара.

Как сообщал “источник”, ранее астронавты Дуглас Херли и Боб Бенкен вышли на связь с Землей и сняли скафандры.