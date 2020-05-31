Во Львове разрушился балкон, на котором были люди: много пострадавших, фото

В воскресенье, 31 мая вечером, во Львове на улице Литвиненко, 13, три человека выпало с балкона второго этажа из-за обвала перил.

Об этом сообщается на Facebook-странице “Адміністратор 1580_Львів”.

По предварительной информации врачей скорой помощи, женщина 32-х лет получила закрытую черепно-мозговую травму и закрытый перелом поясницы. У 38-летнего мужчины – закрытый перелом нижней трети обеих предплечий, ЗЧМТ. У еще одного пострадавшего, 34-летнего мужчины диагностирован ушиб правого плеча.

“Варта 1” опубликовала фото с места инцидента.

Отмечается, что у пострадавших мужчин присутствовали признаки алкогольного опьянения. Всех госпитализировали в городскую больницу скорой помощи.

Как сообщал “источник”, в феврале в общежитии Национального технического университета (НТУ) “Днепровская политехника” (НТУ ДП) в жилой комнате студентов упал потолок.