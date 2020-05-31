Послу Ирана в Украине пообещали “тяжелый разговор” из-за расследования по сбитому самолету МАУ

В связи с новыми попытками Ирана препятствовать расследованию катастрофы украинского самолета Boeing, сбитого иранской ракетой вблизи аэропорта Тегерана, министерство иностранных дел Украины вызвало для беседы посла Исламской республики Манучехра Моради.

Об этом дипломатический источник сообщил “Европейской правде”.

По информации украинских дипломатов, Иран прилагает усилия для создания проблем между государствами, граждане которых стали жертвами этой ракетной атаки. Одним из инструментов таких действия этого в МИД считают заявления Тегерана об отказе в предоставлении “черных ящиков” авиалайнера.

“Сейчас мы консолидируем усилия по давлению на Иран с другими пострадавшими государствами. Ирану это не нравится, он пытается внести раскол между нами и партнерами, в частности шантажируя передачей ящиков“, – уточнил собеседник.

Он добавил, что Иран должен обеспечить надлежащую расшифровки ящиков безусловно и безотлагательно. Как известно, за почти 5 месяцев с дня аварии подробная расшифровка записей бортовых самописцев до сих пор не проведена.

В МИД отметили, что несмотря на противоречивые заявления из Ирана, “не пойдут на сепаратные переговоры” и будут делать все для сохранения коалиции государств, которые стремятся честного расследования катастрофы.

И хотя посла Ирана вызвали в МИД еще до новых сообщений иранских СМИ об отказе Тегерана отдавать ящики, они также будут предметом обсуждения.

“В МИД приглашен посол Ирана, с которым планируется непростой разговор. Не исключено, что эта утечка информации – вероятно неподтвержденной, как это уже бывало в случае с Ираном – связана именно с вызовом посла Ирана в МИД“, – добавил источник.

Как сообщал “источник”, Украина может обратиться с иском в Международный суд ООН против Ирана в случае, если переговоры о беспристрастном расследовании катастрофы украинского самолета Boeing под Тегераном и о компенсациях зайдут в тупик.