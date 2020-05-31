Устроил ДТП и выбежал на дорогу: опубликовано видео со “странным” водителем в Киеве

В воскресенье, 31 мая, в Киеве на Набережной водитель Volkswagen устроил ДТП и пытался убежать.

Об этом сообщается на Facebook-странице “Киев Оперативный”.

Другой водитель пытался задержать виновника аварии, но тот убежал. Позднее стало известно, что его все же задержали патрульные полицейские.

Как сообщал “источник”, на днях в Одессе пьяная женщина за рулем автомобиля Tesla устроила эпичное ДТП, вылетев на клумбу.

Кроме того сообщалось, что в ДТП на Велозаводском мосту в Харькове пострадал автомобиль марки Hyundai Elantra. Однако к счастью, обошлось без трагических последствий.