Спасибо, ха-ха: Илон Маск интересно ответил на поздравления от главы “Роскосмоса”

После успешного запуска пилотируемого корабля Crew Dragon, который доставил американских астронавтов на Международную космическую станцию, основатель компании SpaceX Илон Маск ответил на давнюю шутку главы “Роскосмоса” Дмитрия Рогозина про батут.

Рогозин в свою очередь поздравил главу NASA с успешной стыковкой Crew Dragon c МКС и Илона Маска и отметил, что ему понравилась его ответная шутка.

На это Маск ответил главе Роскосмоса по-русски.

“Спасибо сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество“, – написал он.

Как сообщал “источник”, 30 мая, в США космическое агентство NASA и компания SpaceX Илона Маска осуществили запуск ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon, который доставил американских астронавтов на орбитальную станцию МКС.