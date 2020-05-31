Как Путин может ударить по Украине: озвучен тревожный прогноз

Если президент России Владимир Путин пойдет на открытую войну против Украины, вторжение из оккупированного Крыма маловероятно, скорее всего будет задействована в основном авиация и Черноморский флот.

Об этом в интервью “источнику” рассказал экс-народный депутат Украины, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

“Я не думаю, что это будет какое-то отдельное наступление со стороны временно оккупированного Крыма, потому что это не так легко осуществить. Поверхность суши, которая соединяет Украину с полуостровом, достаточно узкая, чтобы войска могли на ней скапливаться и продвигаться. Скорее всего, будут задействовать в основном авиацию и Черноморский флот“, – сказал Чубаров.

Он добавил, что, как пишут аналитики, за последние месяцы присутствие военных кораблей НАТО в Черном море уменьшилось более чем в 2 раза, по сравнению с таким же периодом прошлого года. На это повлиял и коронавирус, и другие причины. То есть НАТО как никогда ослабила контроль над акваторией Черного и Азовского морей. Россияне взамен не остановили и не отменили никаких своих учений, которые они проводят на юге с участием авиации, несмотря на коронавирус.

“Все зависит от того, насколько будут амбициозные планы у Путина. Если он захочет “проучить” не только Украину, обеспечив Крым водой, но и американцев, то под ударом может оказаться Очаков в Николаевской области, где США строят базу ВМС Вооруженных сил Украины“, – отметил Чубаров.

Он также оценил вероятность того, может ли Кремль прибегать к провокациям на материковой части Украины.

“Если в Кремле пойдут на силовой вариант, будут использоваться различные способы ее применения. Будет некий “гибрид”, хотя это слово уже всем и надоело. В поддержку своих военно-морских сил, россияне будут осуществлять террористические акты – с одной стороны для того, чтобы запустить в общество отчаяние и страх, а с другой – чтобы усилить давление деморализованного общества на украинское правительство“, – считает председатель Меджлиса.

Детальнее читайте в интервью Рефата Чубарова “источнику”: У Путина чешется и горит, он готовит новые действия против Украины – Рефат Чубаров.