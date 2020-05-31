В США скончался трехкратный олимпийский чемпион

Трехкратный олимпийский чемпион по легкой атлетике американец Бобби Морроу скончался в США в возрасте 84 лет.

Об этом сообщается на официальном сайте Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Причина смерти спортсмена не называется.

За свою карьеру Морроу установил 14 мировых рекордов. Он является одним из четырех спортсменов, которые выигрывали золотые медали на одной Олимпиаде на дистанциях в 100, 200 и 4х100 метров, наряду с Джесси Оуэнсом (1936), Карлом Льюисом (1984) и Усейном Болтом (2012 и 2016). Морроу стал олимпийским чемпионом в 1956 году. За несколько дней до Олимпиады американец заболел и похудел на три килограмма, но это не помешало ему стать чемпионом. После ухода из спорта он работал столяром и фермером.

Ранее сообщалось, что защитник английского клуба скоропостижно скончался в возрасте 23 лет.