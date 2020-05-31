Наш ответ Маску: в Киеве на опорах моста “застрял” парашютист, фото

На Пешеходном мосту в Киеве в воскресенье, 31 мая, во время съемок рекламного ролика застрял парашютист.

Соответствующее фото опубликовали на Facebook-странице “Киев Оперативный”.

На снимке видно, что парашютист зацепился за опоры моста и повис на стропах.

Пользователи активно комментируют публикацию.

“Может космонавт вернулся?”, “Что ты на это скажешь, Илон Маск?!“, – шутят комментаторы.

Как сообщал “источник”, 30 мая, в США космическое агентство NASA и компания SpaceX Илона Маска осуществили запуск ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon, который должен был доставить американских астронавтов на орбитальную станцию МКС, 31 мая стыковка с МКС успешно состоялась.