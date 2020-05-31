В центре Киева запустили “сезон” фонтанов: яркие фото

В воскресенье, 31 мая, в День Киева в столице запустили центральные киевские фонтаны, а также уникальный комплекс из двенадцати гейзерных фонтанов понтонного типа (плавучие фонтаны) в акватории Русановского канала.

Об этом сообщается на официальном портале Киева.

Обычно сезон открытия фонтанов начинался 1 мая, но в этом году его перенесли из-за карантина.

“Все фонтаны прошли необходимые этапы подготовки. Подготовку проводит команда специалистов электриков, инженеров и программистов. Подготовительные работы включают в себя демонтаж зимнего укрытия чаш фонтанов, подключение электросети ко всем элементам, проверку и подключение насосного оборудования, настройку светло-музыкального сопровождения и тестовые запуски фонтанов“, – рассказали в Киевводфонде.

Для монтажа двенадцати гейзерных фонтанов, которые находятся в акватории Русановского канала, были привлечены дайверы и водоплавающая техника. Во время зимнего хранения каждую систему разобрали и диагностировали, отремонтировали и заменили отдельные необходимые элементы. Внешние баки фонтанов почистили и покрасили.

В дальнейшем фонтаны будут работать согласно своему графику.

Отмечается, что до конца текущего года “Киевводфонд” планирует провести капитальный ремонт фонтана “Основатели Киева”, который появился на Майдане Незалежности еще в 2001 году.

Как сообщал “источник”, 31 мая сразу несколько нардепов устроили “парад” признаний, посвященный Дню Киева, и заявили, что собираются баллотироваться на пост мэра столицы.